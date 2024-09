Tracce di legionella nelle condotte idriche | chiusa una scuola a Cesa

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 27 settembre 2024) MARCIANO DELLA CHIANA – Casi dianche nel plesso scolastico di, nel comune di Marciano della Chiana. Sono emersi dai controllid el Comune che ha riscontrato la presenza didi. Non appena ricevuto l’esito delle analisi, il Comune si è attivato tempestivamente per avviare le operazioni di bonifica necessarie, in contatto con la ASL e con il supporto di esperti del settore. Per consentire il corretto svolgimento delle attività di sanificazione e ripristino degli impianti idrici, è stata decisa la chiusura temporanea delladell’infanzia Nido Verde e dellaprimaria Marconi didal 27 settembre al 4 ottobre incluso.