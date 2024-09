Tor San Lorenzo peschereccio rischia di affondare | motovedetta in azione

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 27 settembre 2024) Ardea, 27 settembre 2024 – Erano le 14:40 quando alla sala operativa della Guardia Costiera arrivava la richiesta di soccorso da parte del“Raffaella Madre” al largo di Tor Sanper imbarco di acqua a bordo e quindi per impossibilità a proseguire la navigin sicurezza. Scattavano quindi le procedure di emergenza; dal porto Fiumicino (leggi qui) e da quello di Anzio uscivano le motovedette CP 831 e CP 859 per soccorrere iled il suo equipaggio. Arrivato sotto bordo allaCP 859 utilizzando una pompa al seguito riusciva ad aspirare quel quantitativo di acqua imbarcata che permetteva al mezzo soccorso di potere fare rientro a lento moto, scortato dalle unità della Guardia Costiera, al porto di Anzio. Scongiurato l’affondamento del motopesca ed un serio rischio per la sicurezza del suo equipaggio. ilfaroonline.