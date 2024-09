Premi Foti | Il Magna Grecia contributo per chi vuole ritrovare le radici

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Ilo fa emergere la ricerca dell'italianità. Unparticolare a coloro i quali con la loro vita hanno fatto sì che la riconoscenza e ille lorofosse una fase importante della loro vita": lo dice afferma Nino, presidente della Fondazione, a margine della cerimonia di conferimento del “o Internazionale” tenutasi presso la Galleria Doria-Pamphilj a Roma. “E' la prima volta che consegniamo questoo in Italia. Fino ad ora il conferimento veniva fatto in Paesi stranieri dove gli italiani di origine hanno contribuito allo sviluppo delle rispettive civiltà. Siamo stati negli Stati Uniti, in Canada , Venezuela, Argentina, Brasile”, prosegue. "E' importantee ritornare nei luoghi dove i propri avi hanno lasciato traccia visibile ancora oggi.