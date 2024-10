Più buio di mezzanotte non esiste

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di venerdì 27 settembre 2024) Gli sport individuali sono più crudeli e cinici degli sport di squadra. In assenza di compagni di squadra a cui chiedere (o dare) aiuto, con cui condividere gioie, dolori e responsabilità sul campo, non ci si può aggrappare a nulla. Anche se suona un po’ retorico, si dice spesso che in questi casi si è avversari prima di tutto di se stessi. Lo si dice specialmente di quegli sport che prevedono uno scontro, di qualsiasi tipo esso sia, uno contro uno. È il grado zero della competizione: o tu o io. Lo spettacolo di due persone, una di fronte all’altra, che si fronteggiano per stabilire chi è il migliore riporta lo sport a un’essenzialità antica e primitiva che lo rende, ai miei occhi, semplicemente brutale. Proprio per questo l’esperienza della sconfitta, in sport del genere, è più profonda e lacerante.