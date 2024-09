Pensier libero a Qulture Il libro di Carmen Pellegrino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024) Domani alle 17 in biblioteca in piazza Gramsci sarà presentato il volume di(nella foto) ‘Dove la luce’. Si tratta del secondo incontro della terza edizione della rassegna letteraria ‘IlLib(e)ro’ organizzata dall’associazionecon il contributo di Comune, Lega dei cavatori, Hotel Carrara e Ristorante Roma, in collaborazione con Mondadori Bookstore e il fotografo Massimo Susini. Pellegrini in dialogo con Antonio Celano riprendendo il concetto di ‘decreazione’ che Anne Carson ha applicato alla letteratura contemporanea, ricostruirà, anche confrontandosi con grandi maestri come Ermanno Rea e Leonardo Sciascia, le battaglie intellettuali, la vita e gli ultimi giorni di Federico Caffè prima della sua scomparsa.