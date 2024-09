Paura ad Istanbul spari contro Serhat Akin | l’ex calciatore del Fenerbahce colpito alla gamba

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 27 settembre 2024)della nazionale turcaè stato aggredito con colpi di pistola ieri sera ad, dopo essere uscito dagli studi del canale sportivo Spor Digitale. A denunciare l’accaduto è stato lo stesso excon un tweet su X: “Quando sono uscito dal programma mi hanno sparato ai piedi, la nostra ultima parola è”, ha scritto aggiungendo una foto in cui lo si vede sdraiato sul marciapiede di una strada di, in pantaloncini corti e con la caviglia destra ricoperta di sangue.è stato subito trasferito in ospedale dove è ricoverato. Un amico dele attuale allenatore dell’Ümraniyespor, Tuncay Sanli, secondo le dichiarazioni riportate dstampa turca, ha confermato che lo stato di salute dell’uomo è “molto buono”.