Nuovo decreto flussi | più click day all’anno e richieste precompilate Come funzionerà

(Di venerdì 27 settembre 2024) Roma, 27 settembre 2024 – Cambiano le regole per l’ingresso degli immigrati per lavoro: ci saranno piùday durante l’anno per i differenti settori; scatterà la precompilazione delle domande per individuare i fabbisogni reali di manodopera; verrà introdotto un tetto massimo alle domande per datore di lavoro; partiranno controlli automatizzati per escludere leinfondate e verifiche a tappeto contro le infiltrazioni della criminalità organizzata; fino alla digitalizzazione dei contratti di lavoro. Sono queste le principali e rilevanti novità che il governo varerà oggi in unlegge ad hoc all’ordine del giorno del Consiglio dei ministri. Cambiamenti significativi secondo le linee-guida messe a punto,regista, dal sottosegretario alla Presidenza, Alfredo Mantovano.