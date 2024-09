Milan-Lecce 3-0 i rossoneri calano il tris e agganciano il Toro in vetta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024)o, 27 settembre 2024 – Sulle ali dell’entusiasmo per la vittoria del derby, ilcontinua la sua corsa e liquida ilcon un secco 3-0 volando momentaneamente inalla classifica in coabitazione con il Torino. Nonostante il successo rotondo, però, gli uomini di mister Paulo Fonseca hanno impegato quasi 39’ per trovare la quadratura del cerchio e scardinare il forziere difensivo di unche nella prima parte di gara ha giocato con grande personalità creando qualche apprensione alla difesaista. Il gol di testa di Morata al 38’ ha però sistemato le cose e ha acceso la miccia deiche si sono poi letteralmente scatenati e in cinque minuti hanno archiviato la pratica con le reti di Theo Hernandez e Pulisic.