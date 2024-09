Milan Gerry Cardinale tra i top 5 club europei per media spettatori allo stadio La classifica

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 27 settembre 2024), ildisi posiziona tra le prime 5 squadre europee perdi. Lacompleta Ildiè tra i cinque topperdidurante le partite casalinghe. I rossoneri si posizionano al quinto posto di questa particolare, che vede in cima il Borussia Dortmund con unadi 81.365a gara. Seguono Bayern Monaco con 75.024, Manchester United con 73.518 e Inter (appena davanti al) con 72.677. Ildi via Aldo Rossi, invece, si ferma a quota 71.008per partita. Un dato che mette in evidenza il grande lavoro svolto dal patron americano sul fronte extra-campo, per il quale bisogna ammettere che sta facendo dei buoni passi in avanti (è sul fronte campo che i tifosi del Diavolo sono scontenti).