Michael Ballack conferma la relazione con Sophia | era un’amica del figlio morto

(Di venerdì 27 settembre 2024), leggenda del calcio ed ex capitano della Germania, hato, dopo gli insistenti rumors, lasentimentale conSchneiderhan, modella e influencer tedesca. Una love story che va avanti da un paio di anni, e che è stata criticata da diversi utenti dei social, specie adesso che è stata ufficializzata dall’ex calciatore, questo perché la giovane, 24 anni, oltre ad avere la metà degli anni di, era anche una amica di infanzia di Emilio, ilperso prematuramente – aveva appena 18 anni – dallo stesso ex centrocampista. Il giovane, infatti, è deceduto a causa di un incidente in quad in vacanza in Portogallo.per elaborare il lutto ha dovuto ricorrere a un terapeuta e successivamente ha cominciato a frequentare la ragazza, che conosceva chiaramente ben prima della tragedia.