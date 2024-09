Ma va… Grande Fratello Cesara Buonamici contro Beatrice Luzzi | il vivace confronto in studio

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 27 settembre 2024) “Ma va”.. Le donne di questa edizione, quelle inquantomeno, tirano fuori gli artigli. Le botte da orbi erano nell’aria, già dalla scorsa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. E dopo qualche puntata di, eccoci arrivati ad una prima resa dei conti. Ad avere la peggio, almeno finora, è stata. Lei non ha mai sopportato, probabilmente, la sua nuova collega, neanche quando era una semplice concorrente. >> “Mi dispiace tanto”., Enzo Paolo Turchi scoppia in lacrime per la figlia Maria Non ha fatto altro quindi, che attendere il cadavere del suo nemico nel fiume, proprio come si suol dire. È bastato infatti un passo falso dellaper far scatenare tutto il suo sarcasmo in diretta.