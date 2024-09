LIVE MotoGP GP Indonesia 2024 in DIRETTA | Bastianini devastante Bagnaia risale dopo una giornata complicata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 27 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.06 La nostradelle pre-qualifiche del GP ditermina qui. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento a tutti. Appuntamento alle 4.50 di domani mattina per le qualifiche e alle 9.00 per la Sprint Race. 10.05 Ecco la classifica di queste pre-qualifiche: 1 23 EneaITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’29.630 20 25 315.7 2 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’29.670 20 25 0.040 0.040 316.73 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 1’29.709 20 21 0.079 0.039 314.84 1 FrancescoITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’29.712 22 23 0.082 0.003 314.85 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’29.770 26 28 0.140 0.058 312.1 6 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy YamahaYAMAHA 1’29.844 28 29 0.214 0.074 312.