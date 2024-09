La calda atmosfera dell’autunno tra colori tenui e tanta creatività

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) L’autunno porta con sé calore e familiarità, valori trasmessi nell’home decor di Coincasa. La collezione Metainteriors, come anticipa il nome, prende ispirazione dall’estetica del metaverso bilanciando toni freddi e i pattern onirici che richiamano i pixel di una realtà digitalizzata concaldi e texture materiche che esaltano il forte legame con la natura. Coincasa propone decorazioni dalle proporzioni insolite e conricercati che riportano all’estetica del metaverso ad esempio per gli originali e colorati portacandele (nella foto). E poi cuscini per la zona giorno con pattern floreali eaccesi decorano il divano di casa capaci di creare un’autunnale accogliente. Per la tavola toni caldi, texture morbide e forme che richiamano la stagione autunnale rendono la cucina accogliente e conviviale.