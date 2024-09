Kate Middleton di nuovo al gala di Palazzo con tiara e abito da sogno

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 27 settembre 2024)avrebbe acconsentito a partecipare alla serata reale più importante dell’anno, il ricevimento del corpo diplomatico a Buckingham Palace che si tiene a inizio dicembre. L’indiscrezione è trapelata da un collaboratore diche assicura la presenza della Principessa del Galles alcon tanto di, onorificenze e magnificoda sera., l’indiscrezione suldiha terminato la chemioterapia preventiva, come ha comunicato in un toccante video a inizio settembre, e sta riprendendo gradualmente la sua agenda di lavoro. Dopo 9 mesi il suo nome è comparso per ben due volte nella Court Circular, il registro giornaliero degli impegni dei membri della Famiglia Reale. La Principessa del Galles ha infatti presenziato a due riunioni di lavoro ufficiali nel Castello di Windsor.