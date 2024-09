Il nuovo disco di Lady Gaga ecco Harlequin | audio e testi

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 27 settembre 2024) LG 6.5 è tra noi,ha appena rilasciato, ilche fa da supporto a Joker: Folie à Deux. Cover, pezzi riarrangiati con parti originali e anche due inediti, la Germanotta ha sfornato un bel progetto che ovviamente va inquadrato in quella che è la sua nuova avventura cinematografica.ci dà il benvenuto in maniera perfetta con Good Morning, ilpoi esplode con la potente The Joker e il sipario si chiude con il bellissimo inedito Happy Mistake e la cover della splendida That’s Life.gets emotional as she plays ‘Happy Mistake’ for fans tonight pic.twitter.com/0wmk2VIbvZ — ????????? (@thesource) September 25, 2024 Happy Mistake, testo dell’inedito del