Il meglio della quarta giornata di Paris Fashion Week

(Di venerdì 27 settembre 2024) Dopo un incredibile debutto nella precedente collezione Autunno Inverno 2024/25, la direttrice creativa Chemena Kamali torna a Parigi per presentare la nuova Primavera Estate di Chloé. In passerella la ragazza Chloé, una donna innamoratavita che non perde un tramonto e cammina con il naso all’insù. Dimostrando di saper combinare alil suo stile e l’identità del brand, Kamali porta in passerella capi intimi e sensuali, romantici e sognatori che trasmettono una spensieratezza coinvolgente, qualità distintivamaison. Protagoniste le guêpière in pizzo, le camicette leggere e i body ricamati. I pantaloni a vita alta sono accostati a deliziose giacche dalle maniche a sbuffo mentre gli eleganti pantaloni neri vengono abbinati a delle lunghe giacche dalle spalle rigide e composte.