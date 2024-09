Gita di classe per la 5^A del 1974 con visita alla compagna suora

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024) A cinquant’anni dal termine dell’esame di maturità gli studenti della Quinta A 1973/74 del Liceo Scientifico “Augusto Righi” di Cesena si sono ritrovati, di buon’ora, la mattina del 25 settembre per potere, finalmente, fare lascolastica che era loro mancata nel. Laha avuto sia momenti culturali con laal “Museo dei bronzi dorati” di Pergola (PU) e alle mura medievali di Corinaldo (AN) sia un “importante evento gastronomico” in un ristorante sul lungomare di Marotta. Prima del rientro a Cesena non poteva mancare unaal Convento delle monache Clarisse di San Biagio a Forlì per un abbracciodi studi Suor Franca Amaducci che, nel frattempo, aveva preso il velo.