Endless Love | colpi di scena tra passione e inganni

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 27 settembre 2024)continua a tenere col fiato sospeso i suoi spettatori con le sue trame fitte didi. Le puntate della settimana in arrivo promettono tensione, amore e tradimenti, in un turbinio di emozioni che coinvolgono i protagonisti principali. Proseguono i nuovi episodi diÂ, in onda da lunedì a domenica su Canale 5. La soap continua ad appassionare milioni di telespettatori, nella fascia del daytime, grazie all’avvincente storia d’amore tra Kemal e Nihan. Di seguito, dunque, ecco cosa aspettarsi dai prossimi episodi in onda. Cosa accadrĂ nelle prossime puntate di “” – VelvetMag, Asu in gravidanza e Kemal in trappola La notizia della gravidanza di Asu, come rivelato dalle anticipazioni del 26 settembre, aggiunge una nuova dimensione al giĂ complesso triangolo amoroso. Asu è incinta di Kemal, ma questo segreto non resterĂ a lungo tale.