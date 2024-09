Di Fonzo nuovo presidente | | Partiamo con i services nelle scuole

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024) È stata inaugurato nella conviviale d’apertura al Grand Hotel Da Vinci l’annata 2024-2025del Lions Club presente in città dal 1959. Ilè Massimo Di(al centro), 54 anni, ingegnere, titolare di una società di ingegneria, sposato, due figlie che nel suo saluto, anticipando le linee programmatiche dell’annata, ha messo in luce come per club siano importanti sia i service a servizio del territorio, sia la dimensione della convivialità che si incentra sul rapporto e le relazioni dei membri dei Lions che si rinsaldano grazie alle occasioni di incontro promosse dal club. "Ho scelto di dar vita a un consiglio direttivo allargato rispetto a quelli del passato – ha messo in luce il– per coinvolgere quante più personeattività del Club.