Consac | realizzate quasi 20 chilometri di nuove condotte

(Di venerdì 27 settembre 2024) VALLO DELLA LUCANIA –venti(18,426 per la precisione) diper la distribuzione idrica in pead realizzati nel territorio di diversi comuni serviti da, cinquemila contatori intelligenti installati alle utenze (3038 a Casal Velino, 1557 a Sassano e 405 a Torraca), 7 antenne LoraWan attivate. Sono i principali numeri degli interventi finanziati con 12 032 932 euro (Asse IV del PON Infrastrutture e Reti 2014-2020) nell’ambito del programma per la “riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti” e per “la gestione ottimale delle risorse idriche del Cilento e Vallo di Diano”.