Autostrade per l’Italia ritira le tessere Viacard come ottenere il rimborso

(Di venerdì 27 settembre 2024) Novità importante sul fronte Autrostrade pere riguardano la tessera. AGCM ha comunicato le tempistiche previste per il processo di dismissione delle card. Tutto ciò avverrà non da un giorno all’altro, anzi. Si arriverà a sfiorare il 2030. Di seguito tutti i dettagli del caso. AddioI più giovani sono abituati all’uso del Telepass che, fortunatamente, non detiene ormai il dominio del mercato. Col tempo, dunque, ci si abituerà a individuare l’offerta migliore, sulla base di prezzo e servizi. Chi ha però qualche anno in più potrebbe avere in auto la tessera. È però tempo che quest’ultima venga cestinata. Non improvvisamente,detto. Lo ha comunicatoperall’AGCM. Ciò rientra nel novero degli impegni presi dal colosso in merito a un contenzioso legato alle schede, che procede ormai dal 2007.