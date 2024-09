Atp Pechino 2024 | Alcaraz e Medvedev vincono in due set e avanzano al secondo turno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 27 settembre 2024) Mentre a Tokyo quasi tutti i protagonisti della recente Laver Cup sono usciti al primo, in Cina Carlose Daniilhanno debuttato con una vittoria. Comodi successi sia per lo spagnolo che per il russo, che hanno raggiunto ildell’ATP 500 disenza perdere set.ha domato il bombardiere francese Giovanni Mpetshi Perricard, prevalendo con il punteggio di 6-4 6-4 in 1h22? di gioco. Efficace in risposta, il numero 3 del mondo ha ipotecato la vittoria soprattutto grazie alle 3 palle break annullate, che hanno impedito al rivale di riaprire la sfida. Il suo prossimo avversario sarà l’olandese Tallon Griekspoor. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Daniilha invece sconfitto per 6-3 6-4 un altro francese, Gael Monfils, in un match non particolarmente entusiasmante.