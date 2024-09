Aldo Cazzullo | La Bibbia per capire le radici di guerra e pace Anche oggi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 27 settembre 2024) “C’è un tempo per lae un tempo per la, si legge nella, che è il grande romanzo sulla nostra vita. Ma quello in cui stiamo vivendo non è, purtroppo, il tempo della”. Le parole difocalizzano la drammatica attualità di queste ore attraverso la (ri)lettura dei testi sacri. Pagine profetiche? Gli insegnamenti che fornisce lanon possono non essere connaturati alla storia terrena – e non solo – del genere umano. Con tutte le sue virtù e le tante debolezze. Come l’insegnamento divino aveva previsto migliaia di anni fa.sta presentando il nuovo libro uscito in questi giorni per Harper&Collins, con un titolo evocativo e intimista: “Il Dio dei nostri padri, il grande romanzo della”. Lo scrittorequesta volte insegue il suo lungo e ostinato percorso alla ricerca delle nostre