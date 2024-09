Alan Tudyk scelto per un ruolo misterioso in Superman

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 27 settembre 2024)per uninLe riprese disono terminate all’inizio di quest’estate, lasciando al regista James Gunn quasi un anno per la post-produzione (secondo il co-CEO di DC Studios, non saranno necessarie riprese aggiuntive). Le telecamere potrebbero aver smesso di girare, ma Deadline oggi riporta la notizia chesi è unito al cast. Sebbene il suonel film non sia stato rivelato, l’attore sta già interpretando il Dottor Phosphorus di Creature Commandos, quindi potrebbe apparire come una versione live-action del personaggio della Task Force M. Tuttavia, data la lunga lista di ruoli da doppiatore di, si potrebbe fare un’ipotesi azzardata, come fa CBM, e suggerire che si potrebbe trattare del doppiaggio di Ch’p (uno scoiattolo alieno parlante) del Corpo delle Lanterne Verdi.