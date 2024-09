A Rovigo la mostra monografica ‘Henri Cartier-Bresson e l' Italia’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024), 27 settembre 2024 – A partire da sabato 28 settembre al 26 gennaio, a Palazzo Roverella diviene proposta la più importanteitaliana su Henri, incentrata sul lungo rapporto tra il maestro francese e il nostro paese. La, promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova econ il Comune die l'Accademia dei Concordi, Concordi, con il sostegno di Intesa Sanpaolo, è realizzata in collaborazione con la Fondation Henridi Parigi e la Fondazione Camera - Centro Italiano per la Fotografia di Torino, con la curatela di Clément Chéroux, e Walter Guadagnini, direttori delle rispettive Fondazioni. Per la prima volta viene documentato in maniera esaustiva e approfondita il rapporto tra colui che è stato definito ‘l'occhio del secolo’ e l'Italia.