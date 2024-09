Ultime Notizie Roma del 26-09-2024 ore 13 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 26 settembre 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio doveva essere una festa diventato uno scenario da guerriglia urbana da Marazzi a Brignole con assalti alle forze dell’ordine scontri segnalate in diverse zone della città che hanno provocato almeno 8 tra feriti e contusi non in gravi condizioni Ma che hanno avuto necessità di essere ricoverati in ospedali effetti della lunga notte derby di Coppa Italia Genova dove gli scontri erano già cominciate nel pomeriggio a 7 ore di distanza dalla partita e sono proseguiti nella notte prima ancora che il match fosse effettivamente terminato voltiamo pagina parliamo ancora di cronaca a un uomo di 76 anni Candido Montini è stato ucciso a coltellate nella sua abitazione nella piccola frazione catasto del comune di Garzeno Como sui monti della Valle Albano Il corpo dell’anziano titolare di un negozio di ...