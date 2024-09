Ucraina ambasciatore a Roma | Comunità internazionale prema sulla Russia per ritiro truppe

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di giovedì 26 settembre 2024) Tensione sempre alta tracon Vladimir Putin che minaccia una risposta nucleare mentre Volodymyr Zelensky chiede all’Onu “una pace reale giusta”. “Ildellerusse dal territorio ucraino è un elemento chiave della Formula di pace proposta dal presidente dell’, volta a raggiungere una pace giusta e duratura”, ha detto a LaPresse l’d’in Italia, Yaroslav Melnyk. “Kiev chiede alladi unire gli sforzi per intensificare la pressione. Questo è necessario per ottenere una pace giusta, liberare i territori ucraini temporaneamente occupati dallae garantire il rispetto delle norme del diritto”, ha aggiunto. “Le azioni comuni e la determinazione dei nostri partner sono la chiave per il ripristino della stabilità e della pace nel continente europeo”.