Transformers One spiegazione del finale | C’è molto di più di quello che si vede in questa storia di origini

One arriva proprio mentre il franchise dei Transformers celebra il suo 40° anniversario, ed è una celebrazione più che degna dei Robots in Disguise. Non solo si tratta di un film d'animazione splendido, ma adotta un approccio sorprendentemente profondo nell'esplorare la storia dell'amicizia di Optimus Prime e Megatron. Gran parte del merito è del regista Josh Cooley (Toy Story 4) e degli sceneggiatori Eric Pearson (Black Widow, Godzilla vs. Kong), Andrew Barrer e Gabriel Ferrari che ambientano la storia milioni di anni nel passato di Cybertron e rivelano che Prime e Megatron erano amici. Ma prima di diventare nemici, i due Transformer erano conosciuti rispettivamente come Orion Pax (Chris Hemsworth) e D-16 (Brian Tyree Henry).