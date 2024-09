Stalking minacce e flatulenze contro la giornalista del Tg1 Dania Mondini | prosciolti i sei giornalisti Rai denunciati

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) “Mi avevano messo in una stanza con un collega che soffriva di insopprimibili anomalie intestinali”. È con questa dichiarazione, che aveva attirato l’attenzione pubblica e sollevato un’ondata di commenti, chedel Tg1, aveva descritto uno degli episodi che l’avevano spinta a denunciare sei colleghi della redazione del telegiornale del primo canale Rai persul posto di lavoro. Oggi, il giudice dell’udienza preliminare di Roma ha disposto il proscioglimento per Giuseppe Carboni, Filippo Gaudenzi, Andrea Montanari, Piero Damosso, Marco Betello e Costanza Crescimbeni, stabilendo che “il fatto non sussiste”. La vicenda, iniziata nel 2018, era emersa in seguito alla querela presentata dalla, che accusava i colleghi di “sistematiche aggressioni psicologiche” e “comportamenti vessatori e denigratori”.