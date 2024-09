Silver Fir Capital lancia il Fondo Ora 130 milioni di investimenti sulla logistica

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Milano, 26 settembre 2024 - Oltre 130di euro diper sviluppare un complesso logistico di 170.000 mq in provincia di Piacenza.Fir, società di gestione specializzata nell'investimento nei settori immobiliare e delle infrastrutture sociali, ha annunciato il lancio delOra, un nuovo strumento di investimento dedicato al segmento della, un settore cruciale per l'economia italiana. La prima operazione conclusa dalprevede un investimento complessivo superiore a 130di euro per l'acquisizione e lo sviluppo di un complesso logistico di oltre 170.000 mq situato a Monticelli d’Ongina, in provincia di Piacenza, con la partecipazione strategica di AF Logistics SpA, azienda leader nel mercato italiano della. L’investimento è articolato in tre fasi che vedono circa 70.