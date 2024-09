Serie A | riparte l’Integrity Tour l’iniziativa che informa i calciatori sul match-fixing

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 26 settembre 2024) Giunto alla decima edizione,l’appuntamento con la formazione sui temi dell’integrità sportiva, del betting e deldedicato aidei club diA, giovanili comprese., promossa dalla LegaA, in collaborazione con Sportradar AG e l`Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, ha come scopo quello di educare isu tematiche cruciali per il regolare svolgimento delle competizioni sportive. Il workshop si svolge presso i rispettivi Centri Sportivi dei Club alla presenza dell’avvocato Marcello Presilla, Responsabile Integrity per l`Italia di Sportradar AG, che spiega ai presenti il fenomeno delin tutte le sue forme. “Spiegare a tutti gli atleti i rischi derivanti dalla ludopatia è una priorità di qualunque Lega professionistica.