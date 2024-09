Rovigo scoppia un incendio in un condominio del centro | due persone intossicate

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024), 26 settembre 2024 – Una notte di paura per diverse famiglie, svegliate dal fumo e fiamme. Il fatto è avvenuto alla mezzanotte e trenta odierne in corso del Popolo in undelrodigino. Le fiamme sono partite da uno degli appartamenti nell’ultimo piano, per cause ancora da accertare, con il fumo che ha invaso tutto il palazzo. Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco di, che hanno provveduto subito alle operazioni di spegnimento dell’, contestualmente sono stati fatti evacuare tutti i residenti negli appartamenti del. Salvati dalle forze dell’ordine, carabinieri e polizia di Stato, una coppia di giovani, che poi sono stati assistiti dal personale sanitario del Suem118, per loro una lieve intossicazione da fumo, sono stati poi trasportati all’ospedale per ulteriori accertamenti.