Ritocchi bassi Perso potere d’acquisto

(Di giovedì 26 settembre 2024) "Il dato delle retribuzioni non fotografa il". Luca Mocarelli (nella foto), professore di storia economica all’Università di Milano Bicocca, fa ordine. "Duemila euro al mese possono essere tanti o pochi: se gli affitti arrivano a 1.200 euro al mese non resta poi così tanto, considerando le spese necessarie per vivere". Quello lombardo è un primato “svuotato“? "In Lombardia le retribuzioni sono più alte, ma vivere costa di più. Tuttavia, è vero che anche i servizi sono migliori. Dipende come sempre quale aspetto si vuole guardare. Di certo c’è un divario tra salari e prezzi rilevante: finché l’inflazione per anni è stata pari a zero non ci si accorgeva, poi l’equilibrio precario si è rotto".