Pinocchio come chiave d’accesso alla letteratura

(Di giovedì 26 settembre 2024) Pisa, 26 settembre 2024 – Oggi a partire dalle 10.00, a palazzo Torricelli, sede del dipartimento di filologia dell’Università di Pisa, si è tenuta l’iniziativa “Il potere di leggere in tutte le lingue. La lettura accessibile a tutti e in tutte le lingue”. L’iniziativa, che si è svolta nell’arco di tutta la giornata, si è sviluppata in due momenti principali. Durante la prima fase, svoltasi durante la mattinata, si è discusso circa la pratica della lettura e le relative modalità di insegnamento e apprendimento ponendo l’attenzione sulle problematiche di coloro che non possono avere un approccio tradizionale e immediatolettura. La seconda fase ha invece preso in esame, presentatomodello ideale di libro accessibile a tutti.