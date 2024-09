Perla Vatiero si sbilancia e fa capire quanto guadagna con i video che pubblica | la cifra da capogiro

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di giovedì 26 settembre 2024)ha sollevato curiosità e anche critiche tra i suoi follower dopo aver reso pubbliche alcune chat su Instagram in cui sono emerse cifre legate alle sue collaborazioni commerciali. L’influencer, diventata popolare grazie alla sua partecipazione a Temptation Island, ha deciso di mostrare alcuni dettagli della trattativa avuta prima del GF con Alessandro Rosica, rivelando che1400 euro per “un set di stories”. Ciò significa che perre dei sempliciriesce are anche più di duemila euro al giorno (visto che a distanza di un anno la sua popolarità è aumentata). Ma cosa si cela dietro queste cifre e quali sono le dinamiche economiche che regolano il suo mondo? Scopriamolo insieme, analizzando il suo percorso e le sue entrate.