Non c' è posto per chi sceglie la guerra Occidente nel mirino

(Di giovedì 26 settembre 2024) Anni, anzi decenni, di tolleranza verso Hamas ed Hezbollah. Anni, anzi decenni, di corteggiamento al regime assassino degli ayatollah ci hanno portato alla situazione di oggi, perché la storia presenta sempre il conto. Ad ogni modo però, vale la regola aurea del Medio Oriente: mai giudicare i fatti per come appaiono a prima vista. All'Onu i rappresentanti di molti paesi dell'area hanno espresso in queste ore dure critiche a Israele: così il presidente turco Erdogan, così i rappresentanti di Qatar e Giordania (ed altri ancora, Russia compresa). Molti in Europa, viziati da un pregiudizio ostile verso Gerusalemme, ne traggono affrettate conseguenze, sostenendo l'esistenza di un compatto fronte ostile alle scelte del governo Netanyahu. Si tratta però di analisi poco lucide, ideologiche, intrise di un pacifismo «un tanto al chilo».