Musetti-Bergs in tv | data orario canale e diretta streaming Atp Pechino 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 26 settembre 2024) Lorenzoaffronterà Zizounel primo turno dell’ATP 500 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città cinese. Reduce dalla finale persa a Chengdu contro Shang, il carrarino riparte da, dove debutta contro il qualificato, recentemente protagonista a Bologna in Coppa Davis. Nonostante la finale raggiunta la scorsa settimana,è apparso lontano dalla sua miglior forma. Resta comunque superiore – almeno sulla carta – a, perciò scenderà in campo con i favori del pronostico. Tra i due non c’è alcun precedente. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo venerdì 27 settembre come secondo match sul Moon Stadium dalle 05.00 (al termine di Safiullin-Wawrinka).