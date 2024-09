MotoGP Jorge Martin | Voglio rifarmi in Indonesia e cancellare la caduta di un anno fa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 26 settembre 2024)non si vuole fermare. Il portacolori del team Ducati Pramac lo ha confermato anche nella conferenza stampa che ha dato il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio di, quindicesimo appuntamento del Mondiale di2024. Sul tracciato di Mandalika, laddove unfa lo spagnolo fu protagonista di unaclamorosa quando stava dominando, c’è aria di grande evento. Dopo Misano-2, infatti, comanda nella graduatoria generale con 341 punti e un importante +24 su Pecco Bagnaia. Terza posizione per Enea Bastianini con 282 punti, un punto davanti a Marc Marquez che è scivolato in quarta posizione. In poche parole, il nativo di Madrid si è messo nelle migliori condizioni per puntare al bersaglio grosso in questo rush conclusivo.