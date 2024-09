Louis Vuitton Cup 2024 Spithill | La finale è dura entrambi i team possono vincere

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 26 settembre 2024) “Siamo duemolto equilibrati e ci aspettavamo una serie. Oggiabbiamo dimostrato di poterle regate. Loro hanno fatto un paio di errori di manovra nella prima gara e siamo riusciti a uscire vincitori. Nella seconda gara hanno regatato in modo molto pulito, quindi in termini di prestazioni non c’è molto da dire, ma ovviamente stasera studieremo quanto successo”. Lo ha detto il timoniere di Luna Rossa, Jimmydopo la prima giornata di finali inCup, che vede Luna Rossa e Ineos Britannia con un punto a testa. “Giornata positiva”, ha detto Max Sirena, Skipper eDirector di Luna Rossa, che si è soffermato anche sul trionfo di Marco Gradoni e Gianluigi Ugolini nella Youth America’s Cup. “Abbiamo iniziato con la vittoria dei giovani e vedere l’emozione nei loro occhi all’arrivo ti dà la carica, sono davvero felice per loro.