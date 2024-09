Lo sport si fa inclusivo Sport4All Bears lancia un grande torneo di Baskin Acinque è il primo sponsor

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 26 settembre 2024) A.S.D.4All annuncia la prima edizione delCup promosso dal Gruppo. Obiettivo, diffondere la conoscenza e i principi solidali che sostengono questa disciplinaiva nella quale tutti possono giocare insieme, normodotati e disabili. Ildisi svolgerà a Seveso, al Palafamila di via Antonio Gramsci 11, sabato 28 e domenica 29 a partire dalle 10. Scenderanno in campo 6 squadre provenienti da alcuni territori in cui opera(Como, Lecco, Monza, Sondrio e Varese): ASD4Alldi Lentate sul Seveso, ASD4All Lions di Lentate sul Seveso, ASD Casatedi Casatenovo, ASD Il Millepiedi di Varese, ASD Salus di Gerenzano, ASD Eureka Monza. Sarà una giornata all’insegna dello, dell’inclusione, dell’intrattenimento e dell’impegno sociale.