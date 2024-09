Libano il politologo Kepel | Gli Usa sospesi Bibi ne approfitta Colpisce duro per avere la tregua

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Roma, 26 settembre 2024 – Professor Gilles, perchè Netanyahu ha aperto il fronte del? “Per cogliere l’attimo. Penso che Netanyahu voglia usufruire dell’assenza di una guida alla Casa Bianca dato che Biden è fuori servizio e i due candidati non hanno oggi la capacità di prendere decisioni e comunque non vogliono alienarsi neppure la più piccola parte dell’elettorato, visti i margini stretti attesi. Fino al 20 di gennaio l’America è così sospesa da un punto di vista internazionale e questo apre una finestra di opportunità straordinaria per lui:vuole una vittoria militare”. Una pioggia di 2.000 missili: Nasrallah obiettivo numero 1 della guerra di Israele inNon gli basta la vittoria contro Hamas, a Gaza? “A Gaza non ha per ora una vera vittoria, ma un sostanziale cessate il fuoco favorevole a Israele.