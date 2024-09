Le ricerche dei dispersi ancora nessuna traccia I racconti dei testimoni | Alberi portati via

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024) Montecatini Valdicecina (Pisa), 26 settembre 2024 – E’ una ricerca capillare, millimetrica, chirurgica. Le squadre dei vigili del fuoco, con i sommozzatori, il nucleo cinofilo, la Protezione Civile e altri volontari, stanno setacciando palmo a palmo ogni zolla di terreno devastato per trovare Noah, il piccolino di 3 mesi, e la nonna Sabine, travolti dalla funesta piena di lunedì scorso del torrente Sterza. Erano, ricordiamo, in vacanza con i propri cari, una famiglia di Monaco di Baviera, in una struttura ricettiva dove l’acqua impazzita ha trascinato via il piccolino e la nonna. I parenti, il nonno Peter e i genitori del bimbo, Alexander Wagner, 33 anni e Mona Kingbauer, 37, sono blindati in un albergo a Casino di Terra, seguiti da psicologi anche tramite l’ambasciata tedesca.