La settimana da sogno di Vlahovic | rigore procurato all’esordio in Serie A e doppietta con l’Under 23

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 26 settembre 2024) È iniziata martedì sera con la prima squadra ed è proseguita, poche ore più tardi, con la maglia del23 ladadi Vanja. L’attaccante serbo, classe 2004, ha infatti esordito inA nel finale di Atalanta-Como, procurandosi ilpoi trasformato da Lookman, ma che non è servito alla Dea per strappare quantomeno un pareggio contro i lariani. A ventiquattro ore di distanza, uno degli elementi più interessanti del vivaio nerazzurro è sceso in campo, in quel di Caravaggio, per trascinare l’Atalanta Under 23 nel turno infrale diC contro la Pergolettese: nel computo del 5-1 finale in favore della formazione nerazzurra, il giovane bomber ex Partizan ha segnato unache gli ha permesso di toccare quota 7 centri in campionato.