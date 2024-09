La moda fa paura | siete pronti al revival del gotico?

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 26 settembre 2024) Croci, veli, corvi, lunghi abiti neri per fuggire nella notte. Halloween è ancora lontano, ma laha già deciso di passare al lato oscuro: lo stileè tornato. E non come semplice tendenza per l’Autunno/Inverno 2024. Dalle serie tv ai red carpet, dai film ai video musicali, l’intera cultura pop sta esplorando i sotterranei dei romanzi di Mary Shelley e Emily Brontë. La prova? Il remake di Cime Tempestose, che fa già discutere. Alle origini delDiversamente da altre tendenze, ilha una lunghissima storia che intreccia l’architettura europea del tredicesimo secolo – tutta guglie, archi e pinnacoli – e la letteratura.