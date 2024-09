La leadership dell’Italia nel settore nautico mondiale

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 26 settembre 2024) Ildella nautica in Italia è in piena espansione, con circa millecinquecento imprese attive, di cui il trenta per cento è costituito da piccole e medie imprese, e oltre tremiladuecento dipendenti. L’Italia possiede il diciassette per cento delle imprese delpresenti all’interno dell’Unione europea. Questo le ha permesso di raddoppiare i guadagni nel giro di dieci anni, raggiungendo i tredici miliardi di euro nel 2023 e prevedendo una crescita fino a sedici miliardi entro il 2030. Questo conferisce all’Italia un primato europeo, contribuendo per oltre un quinto del fatturato complessivo dela livello continentale. I dati emergono dall’analisi del gruppo Sace “Ilva a gonfie vele e punta sempre di più alla sostenibilità”, condotta da Andrea De Meo e Cecilia Guagnini.