IT ALERT | stamattina l’allarme a chi è suonato e perché

(Di giovedì 26 settembre 2024) Nella giornata odierna, il sistema dinazionale IT-ha generato diverse reazioni sui social. Il segnale è arrivato a molti utenti alle 10.43, con un leggero ritardo rispetto all’orario previsto delle 10.00. Alcuni avevano già archiviato la questione, pensando che il sistema non avrebbe funzionato correttamente. Questo “effetto sorpresa“, in fin dei conti, ha dimostrato l’efficacia dell’allerta, in linea con il reale scopo del sistema. Il messaggio di prova della App era destinato ad alcuni utenti residenti nel Trentino. Chi non era informato del Test, han ricevuto una comunicazione che, visti i tempi, è suonata un po’ inquietante. Se non altro per il carattere dell’allerta, ricevuta insieme all’avviso che si trattava di un Test.