Israele prepara l’invasione del Libano | Così si rischia l’escalation | sarà guerra totale in Medio Oriente

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 26 settembre 2024)del. E Stati Uniti e Francia si impegnano per fermarla. Con un accordo per fermare le ostilità per 21 giorni. Mentre Antonio Guterres all’Onu paventa il rischio di unain. Da evitare a tutti i costi. E il bilancio degli attacchi di ieri sale a 72 morti e 400 feriti. Mentre gli esperti come Ely Karmon, ricercatore presso l’Istituto internazionale per l’antiterrorismo di Herzliya, dicono che il rischio di escalation persiste «da quando Hezbollah ha provocato la morte di dodici bambini drusi nelle alture del Golan». Ma Karmon non crede che sia ancora il momento della: «E non penso che l’Iran continuerebbe a supportare Hezbollah in ulteriori ritorsioni contro