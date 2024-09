In Italia il numero più alto Ue di morti per mesotelioma

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Nel 2021, l'Ue ha registrato 2.380 decessi prevenibili per, un tipo di cancro collegato all'esposizione all'amianto, che si sviluppa nel sottile strato di tessuto che ricopre molti degli organi interni, noto come mesotelio. I sintomi deltendono a svilupparsi gradualmente nel tempo. In genere non compaiono fino a diversi decenni dopo l'esposizione all'amianto. Ilè in costante calo dal 2013, quando era pari a 3.341 (-961 decessi). A livello nazionale, l'ha registrato ilpiùdi decessi per(518), seguita da Germania (400) e Francia (329). Ai minimi a Cipro ed Estonia (2).