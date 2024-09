Il Pd non voterà per eleggere il Cda della Rai

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 26 settembre 2024) AGI - Elly Schlein tira dritto il Partito Democratico non partecipa al voto peri due componenti del Consiglio di Amministrazione Rai. "Non c'è ragione di rinnovare il Cda visto che già controllano la Rai", ha detto Schlein ai parlamentari Pd riuniti a Montecitorio, stando a quanto riferisce chi è presente all'incontro. Una linea che la leader dem porta a vanti da agosto, da quando le opposizioni hanno deciso di rendersi "indisponibili a rinnovare il Cda Rai in assenzariformagovernance". Linea ribadita anche una settimana fa da una nota congiunta dei partiti di centrosinistra. Una scelta di 'rottura' rispetto a un passato segnato dalle "lottizzazioni", come le ha definite Schlein a più riprese.