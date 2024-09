Enotria | Recensione Gameplay Trailer e Screenshot

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di giovedì 26 settembre 2024): The Last Song è un’avventura emozionante in stile Souls che ti immerge in una terra affascinante e pericolosa, ispirata dal folklore italiano. Il gioco ti catapulta in un mondo in perenne stato di stagnazione, bloccato dal misterioso Canovaccio. Nei panni del Senza Maschera, hai il compito di liberare questo mondo dalla sua condizione innaturale e riportare l’equilibrio attraverso il potere dell’Ardore.offre un’esperienza vasta e variegata con tre macro regioni esplorabili e oltre 40 ore di gioco, caratterizzate da più di 100 nemici differenti. La bellezza di questo mondo, che sembra essere baciato dal sole, nasconde però un lato oscuro e misterioso che dovrai scoprire. Uno degli elementi distintivi del gioco è la possibilità di indossare oltre 30 Maschere dei nemici caduti.